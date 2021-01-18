Sağlık Bakanı Koca: 830 bin sağlık çalışanımız aşının ilk dozunu oldu
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Sağlık Bakanı Koca: 830 bin sağlık çalışanımız aşının ilk dozunu oldu

18.01.2021 22:17 | Son Güncelleme: 18.01.2021 22:31
Sağlık Bakanı Koca: 830 bin sağlık çalışanımız aşının ilk dozunu oldu

Sağlık müdürleriyle yaptığı Toplantı sonrası Twitter'dan açıklama yapan Bakan Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanlarımızdan 830 bin kişi aşının ilk dozunu oldu. Dünyadaki en hızlı uygulamalardan birini gerçekleştirdik" dedi.

eni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulaması kapsamında toplam aşılanan kişi sayısı 832 bin 675'i geçti.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre birinci aşamada yer alan sağlık çalışanlarının aşılanmasına devam ediliyor.

"DÜNYADAKİ EN HIZLI UYGULAMALARDAN BİRİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Bu kapsamda, 832 bin 675'in üzerinde kişi Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının ilk dozunu oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kılıç

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