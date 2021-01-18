Sağlık Bakanı Koca: 830 bin sağlık çalışanımız aşının ilk dozunu oldu

Sağlık müdürleriyle yaptığı Toplantı sonrası Twitter'dan açıklama yapan Bakan Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanlarımızdan 830 bin kişi aşının ilk dozunu oldu. Dünyadaki en hızlı uygulamalardan birini gerçekleştirdik" dedi.