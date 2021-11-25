Sağlık Bakanı Koca: "50 bin metrekare büyüklüğündeki aşı üretim merkezimizin ihalesini yapacağız."
Sağlık Bakanı Koca: "(Turkovac) Sabah Acil Kullanım Onayı'na başvurduğumuzu söylemiştim. Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum, özellikle proje çalışmalarını tamamladığımız 50 bin metrekare büyüklüğündeki aşı üretim merkezimizin ihalesini yapacağız."(İHA)
Sağlık Bakanı Koca: "(Turkovac) Sabah Acil Kullanım Onayı'na başvurduğumuzu söylemiştim. Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum, özellikle proje çalışmalarını tamamladığımız 50 bin metrekare büyüklüğündeki aşı üretim merkezimizin ihalesini yapacağız."
(İHA)
Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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