Sağlık Bakanı Koca: "50 bin metrekare büyüklüğündeki aşı üretim merkezimizin ihalesini yapacağız." - Haberler
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Sağlık Bakanı Koca: "50 bin metrekare büyüklüğündeki aşı üretim merkezimizin ihalesini yapacağız."

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "(Turkovac) Sabah Acil Kullanım Onayı'na başvurduğumuzu söylemiştim. Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum, özellikle proje çalışmalarını tamamladığımız 50 bin metrekare büyüklüğündeki aşı üretim merkezimizin ihalesini yapacağız."(İHA)

Sağlık Bakanı Koca: "(Turkovac) Sabah Acil Kullanım Onayı'na başvurduğumuzu söylemiştim. Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum, özellikle proje çalışmalarını tamamladığımız 50 bin metrekare büyüklüğündeki aşı üretim merkezimizin ihalesini yapacağız."

(İHA)

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