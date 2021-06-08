Safranbolu Kaymakamı Türköz'den Kırıklar Köyü ziyareti

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Kırıklar Köyü'nde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Kırıklar Köyü'nde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Kırıklar Köyü ziyaretinde Kaymakam Türköz'e, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, İlçe Tarım Müdürü Mehmet Emre ve köy muhtarı eşlik etti.

Köy konağında vatandaşlarla sohbet ederek başlayan Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, iş insanına Remzi Özçelik'e ait araziyi gezerek yapılan tarımsal faaliyetleri inceleyerek bilgiler aldı.

Ardından badem bahçesi, protez ve ortopedik ürünler üreten imalathane ziyareti ve son olarak hayvancılık faaliyetleri ile ilgilenen firmayı ziyaret ederek programını tamamladı.

Kaymakam Türköz, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık'tan yapılan tarımsal ve hayvancılık faaliyetleri ile ilgili bilgiler alırken ülke ekonomisine katkı sağlayan üreticilere teşekkür etti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı