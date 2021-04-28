Safran ekiminin meşakkatli yolculuğu başladı
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Safran ekiminin meşakkatli yolculuğu başladı

Safran ekiminin meşakkatli yolculuğu başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safran ekiminin meşakkatli yolculuğu başladı.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safran ekiminin meşakkatli yolculuğu başladı.

Boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılan, kilosu 40 bin liradan satılan safranda, ot temizleme dönemi başladı.

İlçede, 20 çiftçi tarafından yaklaşık 40 dekar alanda üretimi yapılan safranın, nisan-mayıs aylarında ot temizleme işlem yapılırken, ağustos ayında ekimi yapılıyor. Ekim-kasım aylarında hasadı yapılan safran, mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açarak 15-30 santimetre uzunluğuna kadar ulaşıyor.

Safran ekiminin en zahmetli işi olan ot temizleme, tamamen elle yapılıyor. Ot temizleyecek kişinin safran otuyla yabani otu ayırt edebilmesi gerekiyor. Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle de çalışanlar sosyal mesafeye dikkat ederek ot temizleme çalışması yapıyor.

Nakış işler gibi

Safranbolu'da 32 dönüm alanda safran ekimi yapan İsmail Yılmaz, safran ekiminin en meşakkatli işinin ot temizleme olduğunu söyledi.

Bu yıl yağışların fazla olması dolayısıyla yabani otların çok olduğunu belirten Yılmaz, "Bu hafta itibariyle başladık, mayıs sonuna kadar ot temizleme çalışması yapacağız. Şuanda 27 dönüm alan var, 18-20 kişiyle çalışmaları yapıyoruz. Safranın en zorlu dönemi ot ayıklama dönemi. Çalışanların bu işi iyi bilmesi lazım. Safran otuyla yabani otu ayırması gerekiyor, zarar vermemesi gerekiyor. O nedenle nakış işler gibi acele etmeden ayıklattırıyoruz. Ot ayıklama işi tamamen elle yapılıyor, makine ya da ilaç yok" dedi.

Safran erken çiçek açabilir

Mayıs sonu haziranın ilk haftası bazı alanlardaki safran soğanlarını sökeceklerini aktaran Yılmaz, "Ağustos ayında ekim yapacağız. 5 dönüm civarın ilave yapacağız, toplam 32 dönüm olacak. Havalar çok güzel. Bu havalarda soğan irileşir, verim de artar. Hava bu şekilde giderse, çiçeklenme sezonu da erken gelir. Geçen yıl kurak geçti, çiçeklenme 10-15 gün gecikmeli açmıştı. Ama kapanması da gecikmeli oldu. 5 yıl önce bu kadar daha otlanma olmuştu, çok da güzel verim olmuştu" diye konuştu. - KARABÜK

Safran ekiminin meşakkatli yolculuğu başladı
Safran ekiminin meşakkatli yolculuğu başladı
Safran ekiminin meşakkatli yolculuğu başladı
Safran ekiminin meşakkatli yolculuğu başladı
Safran ekiminin meşakkatli yolculuğu başladı
Safran ekiminin meşakkatli yolculuğu başladı
Safran ekiminin meşakkatli yolculuğu başladı
Safran ekiminin meşakkatli yolculuğu başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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