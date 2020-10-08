Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir? Şafak Mahmutyazıcıoğlu kaç yaşında, nereli? Şafak Mahmutyazıcıoğlu eşi kim?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken ile olan beraberliği nedeniyle gündeme geliyor. Avukat olan Mahmutyazıcıoğlu, Rize'de doğdu ve kendine ait bir hukuk firması vardır. Şafak Mahmutyazıcıoğlu sevgilisi merak ediliyor. İşte, ayrıntılar...