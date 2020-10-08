Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir? Şafak Mahmutyazıcıoğlu kaç yaşında, nereli? Şafak Mahmutyazıcıoğlu eşi kim?
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir? Şafak Mahmutyazıcıoğlu kaç yaşında, nereli? Şafak Mahmutyazıcıoğlu eşi kim?

08.10.2020 09:57 | Son Güncelleme: 08.10.2020 10:00
Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir? Şafak Mahmutyazıcıoğlu kaç yaşında, nereli? Şafak Mahmutyazıcıoğlu eşi kim?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken ile olan beraberliği nedeniyle gündeme geliyor. Avukat olan Mahmutyazıcıoğlu, Rize'de doğdu ve kendine ait bir hukuk firması vardır. Şafak Mahmutyazıcıoğlu sevgilisi merak ediliyor. İşte, ayrıntılar...

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Benan Mahmutyazıcıoğlu ile 15 yıllık evlilik yürütüyordu. Bir süre önce oyuncu ve sunucu Ece Erken ile birlikte olduğu ortaya çıkan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatı araştırılıyor. Şafak Mahmutyazıcıoğlu nereli?

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR?

Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize'nin Pazar ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kendi hukuk bürosu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürütüyor. Fikret Orman döneminde yaklaşık bir yıl Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Benan Mahmutyazıcıoğlu ile 15 yıllık evliliklerini kısa süre önce noktalayan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babasıdır. Magazin programlarının başarılı sunucusu Ece Erken ile birlikteliği bulunuyor.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir? Şafak Mahmutyazıcıoğlu kaç yaşında, nereli? Şafak Mahmutyazıcıoğlu eşi kim?

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