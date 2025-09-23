Sadettin Saran hangi partili, siyasi görüşü nedir?

Sadettin Saran hangi partili? Sadettin Saran, 30 Ağustos 1964'te ABD'nin Denver kentinde dünyaya geldi. İş insanı, medya patronu ve spor yöneticisi kimliğiyle Türkiye'nin son yıllarda en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

SADETTİN SARAN SİYASİ GÖRÜŞÜ NEDİR?

Sadettin Saran'ın siyasi görüşüne dair net bir parti aidiyeti bulunmuyor. Açıklamalarında genellikle toplumsal fayda, liyakat, şeffaflık ve çağdaş değerlere vurgu yapıyor. İş dünyasındaki deneyimleri sayesinde özellikle ekonomik istikrar, kaynakların doğru yönetimi, fırsat eşitliği ve sürdürülebilir kalkınma gibi konular üzerinde duruyor.

Kamuoyuna yaptığı konuşmalarda gençlerin eğitimine, spora erişim imkânlarına ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek koşullara kavuşmasına önem verdiğini ifade ediyor. Sosyal sorumluluk projelerine verdiği destek, özellikle gençlere spor alanında sunduğu fırsatlar ile Sadettin Saran, toplumsal meselelere duyarlı bir bakış açısına sahiptir.

SADETTİN SARAN HANGİ PARTİLİ?

Sadettin Saran'ın herhangi bir siyasi partiye üyeliği ya da doğrudan bağlılığı bulunmuyor. Kamuoyuna yansıyan açıklamalarında parti siyaseti üzerinden değil, toplumsal yarar ve kurumsal yönetim ilkeleri üzerinden değerlendirmelerde bulunuyor. Bu yönüyle siyasi kimlikten çok iş dünyası, medya ve spor alanlarındaki faaliyetleriyle tanınıyor.

SADETTİN SARAN KİMDİR?

30 Ağustos 1964'te ABD'nin Denver şehrinde doğan Sadettin Saran, Amerikalı bir anne ile Kırıkkale'nin Keskin ilçesinden Türk bir babanın oğludur. Çocuk yaşta Türkiye'ye gelen Saran, üniversite eğitimi için tekrar ABD'ye dönmüş ve Kentucky Üniversitesi'nde makine mühendisliği alanında lisans yapmıştır. Öğrencilik yıllarında üniversitenin yüzme takımının kaptanlığını üstlenmiş, iki yıl üst üste en değerli sporcu seçilmiş ve Türkiye yüzme milli takımının kaptanlığını da yapmıştır. Sporculuğunun yanı sıra medya ve iş dünyasında da önemli bir kariyer inşa etmiştir.

Türkiye'ye dönüşünde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda çalışmış, ardından Martin Marietta'nın Ankara temsilciliğinde görev almıştır. ESPN'in Türkiye temsilcisi olarak yayıncılık alanına adım atan Saran, 1995 yılında kendi şirketini kurarak Saran Holding'in temelini atmıştır. Holding bünyesinde televizyon yayın haklarından radyolara, bahis sitelerinden internet portallarına kadar birçok girişime imza atmıştır. Borussia Dortmund'un hisselerini bir dönem elinde bulunduran Saran, ayrıca Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yöneticilik yapmış, 2025 yılında yapılan seçimle kulübün 34. başkanı olmuştur.