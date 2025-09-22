Türk iş dünyasının önde gelen isimlerinden Sadettin Saran, 1964 yılında dünyaya geldi. Eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamlayan Saran, Kentucky Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Gençlik yıllarında sporla yakından ilgilendi, özellikle yüzmede milli takıma kadar yükseldi. Sporun disiplinini iş hayatına da yansıtan Saran, ilerleyen yıllarda Saran Holding'i kurarak medya, turizm, havacılık ve yayıncılık gibi birçok sektörde faaliyet gösterdi. Sadettin Saran Beşiktaş başkanlığı yaptı mı?

BEŞİKTAŞ İLE ADI ANILDI MI?

Son yıllarda spor kamuoyunda sıkça dile getirilen iddialardan biri, "Sadettin Saran Beşiktaş başkanı oldu mu?" sorusudur. Ancak bu soruya verilecek yanıt nettir: Hayır, Sadettin Saran Beşiktaş başkanlığı yapmamıştır.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün resmi başkanları incelendiğinde, Saran'ın adı bu listede yer almamaktadır. Zaman zaman spor basınında çıkan spekülasyonlar veya sosyal medyadaki yorumlar, Saran'ın Beşiktaş ile yönetimsel bir bağ kurduğu izlenimini uyandırmış olabilir. Ancak gerçekte böyle bir durum yaşanmamıştır.

ASIL BAĞI: FENERBAHÇE

Sadettin Saran'ın başkanlıkla ilgili adı en çok Fenerbahçe Spor Kulübü ile anılmıştır. Yıllardır sarı-lacivertli kulübe destek veren Saran, Fenerbahçe kongre üyesidir.

Geçmiş yıllarda Fenerbahçe başkanlığı için aday olabileceğini açıklamış, hatta 2024 yılında bu niyetini kamuoyuyla paylaşmıştır. Ancak mevcut başkan Ali Koç'un tekrar aday olacağını duyurmasının ardından bu düşüncesini geri çekmiştir.

2025 yılına gelindiğinde ise Saran, kulüp içinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak, bir sonraki kongrede başkanlık için aday olabileceğini tekrar dile getirmiştir. Bu nedenle spor kamuoyunda Saran'ın adı daha çok Fenerbahçe ile özdeşleşmiştir.

BEŞİKTAŞ İDDİALARI NEDEN GERÇEK DIŞI?

Beşiktaş taraftarlarının veya kamuoyunun belirli dönemlerde farklı iş insanlarını başkanlık koltuğunda görmek istemesi doğal karşılanabilir. Ancak resmi kayıtlara bakıldığında, Sadettin Saran'ın Beşiktaş başkanı olduğuna dair hiçbir somut belge ya da seçim sonucu yoktur.

Bu iddianın gerçek dışı olduğunun en büyük kanıtı, Beşiktaş Kulübü'nün resmi açıklamalarında ve yönetim listelerinde Saran'ın adının hiç geçmemesidir. Dolayısıyla bu söylentiler, sadece kulislerde konuşulan bir şehir efsanesi olmaktan öteye gidememektedir.

TÜRK SPORUNDAKİ ROLÜ

Her ne kadar Beşiktaş başkanı olmasa da Sadettin Saran'ın Türk sporuna katkıları yadsınamaz. Spor yayıncılığı alanında yatırımlar yapmış, yüzlerce sporcunun yetişmesine destek olmuş, farklı branşlarda sponsorluklar üstlenmiştir. Ayrıca, gençlere yönelik sosyal sorumluluk projelerinde de önemli rol oynamaktadır.

Saran'ın hem iş dünyasındaki gücü hem de sporla olan bağı, onu Türkiye'deki spor kulüpleri için her zaman potansiyel bir başkan adayı haline getirmektedir.