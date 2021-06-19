Sabriye Şengül, Dubai'de büyük bir başarıya imza attı

Sabriye Şengül, MMA'deki ilk galibiyetini Fransız dövüşçü Mona Ftouhi'ye karşı aldı.

Sabriye Şengül, MMA'deki ilk galibiyetini Fransız dövüşçü Mona Ftouhi'ye karşı aldı.

Sabriye Şengül, Mona Ftouhi ile Dubai'de karşı karşıya geldi. Sabriye ile Mona Ftouhi arasındaki karşılaşmanın normal süresinde nakavt olmayınca, maçın hakemi puanlama yöntemine başvurdu. Sabriye Şengül, rakibine kıyasla daha fazla puan alması sebebiyle geceyi galibiyetle kapattı. Türkiye'de ilk kez bir kadın dövüşçü MMA kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı