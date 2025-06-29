Kanserle mücadele eden usta spor spikeri Sabri Ugan, 62 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Sabri Ugan sigara içiyor muydu, Covid aşısı olmuş muydu?

SABRİ UGAN NEDEN ÖLDÜ?

Bir süredir kanser tedavisi gören spiker Sabri Ugan, 62 yaşında hayatını kaybetti.

Sabri Ugan akciğer kanseri ile mücadele ediyordu.

Birçok kanalda çalışan Ugan son olarak kendi Youtube hesabından gündemi yorumluyordu. Verdiği yaşam savaşını da takipçilerine o kanaldan aktarmıştı.

Ugan'ın hayata dair tavsiyelerini de anlattığı bu video, onun son paylaşımı oldu. Ugan şu ifadeleri kullanmıştı:

"En ağır hastalıklardan bir tanesi ama hiç moralim bozuk değil hayata sıkı sıkı tutunuyorum çünkü biliyorum ki bu hastalığın tedavisinde özne benim. Öncelikle diyabet çıktı, üzerine çıkarmış şekerimi. Hemşilere hayatımı kurtardı, onlara ne kadar teşekkür etsem az."

SABRİ UGAN KİMDİR?

1968 yılında Sakarya'da dünyaya gelen Sabri Ugan, gazetecilik kariyerine 1985 yılında yerel bir gazetede muhabir olarak başladı. 1991 yılında aynı gazetede spor müdürlüğüne getirilen Ugan, ilk spikerlik deneyiminiSakaryaspor'un bir karşılaşmasını anlatarak yaşadı. Bu maçta sergilediği performans, onun medya sektöründeki kariyerini şekillendirdi.

1994 yılında Kanal 6'ya editör olarak transfer edilen Ugan, daha sonra Star TV'ye geçerek burada Türkiye Süper Ligi, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını seslendirdi. Anlatımı ve kendine has üslubuyla izleyicilerin beğenisini kazanan Ugan, spor spikerliği alanında önemli bir yere sahip oldu. Doğan Grubu'ndan ayrıldıktan sonra farklı televizyon kanallarında görev alan Ugan, futbolun yanı sıra basketbol ve voleybol gibi branşlarda da spikerlik yaptı.

Sabri Ugan, spikerlik kariyerinin yanı sıra yazarlık yönüyle de tanınıyordu. Milli futbolcu Arda Turan'ın hayatını konu alan "Arda Turan: Aslan Yürekli Kaptan" adlı kitabı kaleme aldı. Kitap, Ugan'ın sporcularla kurduğu yakın ilişkiler ve anlatım gücünün bir yansıması olarak değerlendirilmişti.

29 Haziran 2025'te ise akciğer tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sabri Ugan sigara içip içmediği e Covid aşısı olup olmadığı hakkında henüz açıklama yapılmadı.