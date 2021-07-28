Sabri Sarıoğlu'nun eşinden Galatasaray'a büyük gönderme
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sabri Sarıoğlu'nun eşinden Galatasaray'a büyük gönderme

Haberler.com - Haberler | Spor

İki gün önce 37. yaşına giren Sabri Sarıoğlu'nun yaş gününün Galatasaray tarafından kutlanmaması eski futbolcunun eşini üzdü. Yağmur Sarıoğlu Instagram hesabından bu konuyla ilgili Galatasaray'a ağır gönderme yaptı. Yağmur Sarıoğlu, "Tarihinin en fazla forma giyen 4. oyuncusu Sabri Sarıoğlu! Söyleyeceklerim bu kadar..." notuyla sitem etti.

Uzun seneler Galatasaray'da forma giyip kaptanlık da yapan Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu'ndan Galatasaray'a gönderme geldi.

Sabri Sarıoğlu'nun eşinden Galatasaray'a büyük gönderme

"SÖYLEYECEKLERİM BU KADAR"

Yağmur Sarıoğlu kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "1996-2017 arası 21 sene Galatasaray tarihinin en fazla forma giyen 4. oyuncusu Sabri Sarıoğlu! Söyleyeceklerim bu kadar" sözleriyle kulübe sitem etti.

Sabri Sarıoğlu'nun eşinden Galatasaray'a büyük gönderme

GÖZTEPE'DE NOKTALADI

Sabri Sarıoğlu 1999 yılında girdiği Galatasaray kapısından 2017'de çıktı. Sarıoğlu, kariyerini 2018 'de İzmir ekibi Göztepe'de noktaladı. Sabri, son senesi hariç kariyerinde Galatasaray dışında hiçbir takımda forma giymedi.

Sabri Sarıoğlu'nun eşinden Galatasaray'a büyük gönderme
Bu akşam 5-1 yenildiği PSV ile rövanşa çıkacak Aslan, nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller
Bu akşam 5-1 yenildiği PSV ile rövanşa çıkacak Aslan, nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller
Fenerbahçe, Henry Onyekuru için Monaco'ya 4 milyon euro ödeyecek
Fenerbahçe, Henry Onyekuru için Monaco'ya 4 milyon euro ödeyecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fazıl Küçük Mustafa Şentop Abdurrahman Bulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Düm Tek Tek Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Burak Elmas Metin Oktay Alper Yılmaz Rachid Ghezzal Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sabri Sarıoğlu'nun eşinden Galatasaray'a büyük gönderme - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 11:28:19. #1.14#

title