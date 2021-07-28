Sabri Sarıoğlu'nun eşinden Galatasaray'a büyük gönderme
İki gün önce 37. yaşına giren Sabri Sarıoğlu'nun yaş gününün Galatasaray tarafından kutlanmaması eski futbolcunun eşini üzdü. Yağmur Sarıoğlu Instagram hesabından bu konuyla ilgili Galatasaray'a ağır gönderme yaptı. Yağmur Sarıoğlu, "Tarihinin en fazla forma giyen 4. oyuncusu Sabri Sarıoğlu! Söyleyeceklerim bu kadar..." notuyla sitem etti.
Uzun seneler Galatasaray'da forma giyip kaptanlık da yapan Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu'ndan Galatasaray'a gönderme geldi.
"SÖYLEYECEKLERİM BU KADAR"
Yağmur Sarıoğlu kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "1996-2017 arası 21 sene Galatasaray tarihinin en fazla forma giyen 4. oyuncusu Sabri Sarıoğlu! Söyleyeceklerim bu kadar" sözleriyle kulübe sitem etti.
GÖZTEPE'DE NOKTALADI
Sabri Sarıoğlu 1999 yılında girdiği Galatasaray kapısından 2017'de çıktı. Sarıoğlu, kariyerini 2018 'de İzmir ekibi Göztepe'de noktaladı. Sabri, son senesi hariç kariyerinde Galatasaray dışında hiçbir takımda forma giymedi.