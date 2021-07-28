Sabri Sarıoğlu'nun eşinden Galatasaray'a büyük gönderme

İki gün önce 37. yaşına giren Sabri Sarıoğlu'nun yaş gününün Galatasaray tarafından kutlanmaması eski futbolcunun eşini üzdü. Yağmur Sarıoğlu Instagram hesabından bu konuyla ilgili Galatasaray'a ağır gönderme yaptı. Yağmur Sarıoğlu, "Tarihinin en fazla forma giyen 4. oyuncusu Sabri Sarıoğlu! Söyleyeceklerim bu kadar..." notuyla sitem etti.