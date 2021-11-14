Sabri, şampiyonluk kutlamasında neden üzgündü? Yıllar sonra gelen Selçuk İnan itirafı çok konuşulur - Haberler Spor
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Sabri, şampiyonluk kutlamasında neden üzgündü? Yıllar sonra gelen Selçuk İnan itirafı çok konuşulur

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Galatasaray efsanelerinden Sabri, şampiyonluk kutlamasında buruk olduğu görüntünün Selçuk İnan ve kaptanlık meselesiyle alakalı olduğunu itiraf etti. Sabri, "Benim yerimde taş olsa çatlardı" dedi.

Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından Sabri Sarıoğlu, Selçuk İnan ile ilgili kırgınlığını Emek Ege'nin sunduğu NTV'deki programda anlattı.

Sabri, 3 ay kadro dışı kaldığı dönemde kaptan yapılan Selçuk'un kendisini hiç aramadığını, geri dönüşünde kaptanlığı vermediğini söyledi. Efsane futbolcu, arka planda yaşanan çok daha fazla şeyin olduğunu ancak Galatasaray için sustuğunu ifade etti.

Sabri, şampiyonluk kutlamasında neden üzgündü? Yıllar sonra gelen Selçuk İnan itirafı çok konuşulur

"ORADA BURUKTUM"

Sabri, "O görüntüde buruktum. Arda kaptan yapıldı genç yaşında ama hepimize soruldu. Yönetim bu yönde karar aldı. Galatasaray teamüllerine uygundu. Ama ben 3 ay yoktum, başkası kaptan seçildi. 3 ay yoktum, bir kere aramadı. Geri döndüğümde kaptanlığı bırakmak istemedi. Arkadan dönen işler... Şu anda aramızda bir şey yok. Yolda görsem selam veririm sadece. Yerimde taş olsa çatlardı. Galatasaray için susuyorum" ifadelerini kullandı.

Sabri, şampiyonluk kutlamasında neden üzgündü? Yıllar sonra gelen Selçuk İnan itirafı çok konuşulur

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