Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına tekrar açıldı

Koronavirüs önlemleri kapsamında geçici süreyle uçuşların durdurulduğu İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki pistinde bakım ve onarım faaliyetleri başlamıştı. Bakım ve onarım işlemlerinin tamamlanmasıyla havalimanı kargo uçuşlarına açıldı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gerçekleştirilen yurt içi, yurt dışı ve kargo uçuşlarının 28 Mart 2020 itibariyle geçici olarak durdurulmasıyla mevcut pistte bakım ve onarım faaliyetleri hızlandırılmıştı. Onarımın tamamlanmasıyla Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına açıldı.

25 GÜNLÜK BAKIMIN ARDINDAN AÇILDI

Sabiha Gökçen Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A. Ş. (HEAŞ)'den alınan bilgiye göre, pist bakım işlemleri 25 gün içerisinde tamamlandı. Uluslararası standartlarda ve son teknoloji kullanılarak tamamlandığı belirtilen bakım onarım işlemlerinin ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'na 1 Mayıs Cuma günü itibariyle kargo uçaklarının iniş ve kalkışlarına açıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA