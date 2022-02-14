Elektrik tarife saatleri son zamların ardından merak ediliyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Mühendislik Fakültesi Enerji Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Fertelli elektrik tasarrufuna yönelik açıklamalarda bulundu. Peki, Peki, Saatlere göre elektrik fiyatları 2022: Elektrik tarife saatleri nedir? İşte detaylar haberimizde...

SAATLERE GÖRE ELEKTRİK FİYATLARI 2022

Prof. Dr. Fertelli, 500 kWh'ın üstünde tüketimi bulunan aboneler üç zamanlı tarifeye geçip, elektrik tüketimlerinin bir bölümünü gece döneminde gerçekleştirebilirlerse, elektriği puant dönemine göre yüzde 65 ucuza kullanarak toplam tüketim değerlerine bağlı olarak faturalarını yüzde 8-14 arasında azaltabileceğini dile getirdi.

Prof. Dr. Fertelli, elektrik faturalandırmalarında tek zamanlı ve çok zamanlı olmak üzere iki farklı tarife uygulandığını, 1 Şubat 2022 tarihli yeni düzenleme ile meskenlerde 3 zaman dilimine bölündüğünü ve her dilim için ayrı elektrik fiyatı uygulandığını belirterek, "06.00-17.00 arası gündüz dönemi, elektriğin en pahalı olduğu zaman dilimi 17.00-22.00 arası puant dönemi ve elektriğin en ucuz olduğu zaman dilimi 22.00-06.00 arası gece dönemidir. Az önce söylediğim bu iki farklı tarife alternatifi kullanıcılar tarafından fazla bilinmiyor. Aboneler mutlaka faturalarında yer alan tüketim değerlerini incelemeli, tüketimlerini daha çok gece zaman diliminde gerçekleştirenler ile tüketimlerinin belirli bir kısmını puant ve gündüz döneminden üç zamanlı tarifenin en avantajlı dönemi olan gece dönemine kaydırabilecek olanlar üç zamanlı tarifeyi tercih ederek önemli oranda tasarruf edebilirler" şeklinde konuştu.

KADEMELİ FATURA TARİFESİ NEDİR?

Elektrikte kademeli faturalandırmanın uygulamaya dönük çalışma devam ediyor. Çalışma, doğalgaz için de örnek oluşturacak. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik faturalarıyla ilgili vatandaşları sevindiren bir açıklama yaptı. Vatandaşlara yeni yıl müjdesi veren Bakan Dönmez, "1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla uygulamaya koyacağımız kademeli tarife uygulaması ile evinde elektriği az tüketen vatandaşlarımız daha az fatura ödeyeceklerdir." ifadelerini kullandı.

Örneğin, 1. kademe altında elektrik tüketenler 'bir lira'lık birim maliyetinin yüzde 10 altında fatura öderken, 150 -200 kW arasında tüketim yapanlar ilave kW için birim başına '1 lira', 200-250 kW arası tüketim yapanlar ilave kW başına '1 lira 10 kuruş', 250 kW üzeri tüketim yapanlar ise ilave kW başına '1 lira 20 kuruş' ödeyecekler. Böylece 1. kademe tüketimden bütün vatandaşlar 'düşük ücretten' yararlanırken, zamlı tarifeyi sadece ilave tüketim yapanlar ödeyecek. Böylece düşük enerji tüketimi teşvik edilecek ve dar gelirli vatandaşın faturası hafifleyecek. Ayrıca 'devlet sübvansiyonunu gerektirmeyecek' düzeyde bir ortalama fiyat oluşacak. Kademe fiyatları, EPDK tarafından elektrik üretici şirketlerle görüşmeler sonucu belirlenecek. Uygulama, 'tüketim miktarına göre' hesaplanacak ve konutlar için geçerli olacak. Kademeli tarife halen sanayi için uygulanıyor. Yeni tarife, başvuruya gerek olmaksızın otomatik olarak devreye girecek.

ELEKTRİK GECE TARİFESİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Tüm Türkiye'de gece tarifesi 22.00'den sabah 06.00'ya kadar sürer. Bu süre zarfında elektrik birim fiyatı gündüze göre %62 daha ucuzdur. 17.00-22.00 saatlerine denk gelen Puant zaman aralığında, birim fiyat en yüksektir; çünkü herkesin evde tüketim yaptığı zaman denk gelir.

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