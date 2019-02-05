Saadet Partisi'nin İstanbul, Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Caner Bitiş Kimdir?

Saadet Partisi'nin İstanbul, Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Caner Bitiş oldu. Peki, Saadet Partisi'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul, Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı olan Caner Bitiş kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Hayatı ve kariyeri hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

CANER BİTİŞ KİMDİR?

Caner Bitiş, 1977 yılında Giresun'da doğdu. İlköğretimini Malatya ve Adana'da okudu. İmam Hatip, orta ve lise eğitimlerini sırasıyla Afyon ve Sinop'ta tamamladı. İlahiyat ön lisans öğrencisi olan Bitiş, orta derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir. MGV teşkilatlarında da görev alan Caner Bitiş, 1999 yılında Fazilet Partisi'nde siyasete adım attı. AGD Büyükçekmece İlçe Başkalığı, Saadet Partisi Büyükçekmece Gençlik Kolları Başkanlığı ve İlçe Başkanlığı yaptı. Büyükçekmece Kumburgaz Beldesi Belediye Başkan adaylığı görevinde bulundu. 2015 yılında milletvekili adayı oldu. Uzun yıllar bilişim sektöründe ticaret yapan Bitiş, bir ara SRT yerel televizyonunda program yapımcılığı ve sunuculuğu yaptı. 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi İstanbul 3. Bölge Bölgesi,16'nci sıradan millet vekili adayı oldu. Evli ve dört çocuk babasıdır. Caner Bitiş, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden İstanbul, Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı oldu.