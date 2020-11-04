Saad Saleh Al-Hudaifi kimdir? Saad Saleh Al-Hudaifi görevi nedir?

Türkiye Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN SPORTS'ta Digiturk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanlığı görevini yürüten Saad Saleh Al-Hudaifi görevinden istifa etti. Gelişme sonrası Saad Saleh Al-Hudaifi görevi nedir, Saad Saleh Al-Hudaifi kimdir merak edildi.

1 Şubat'tan bu yana Digiturk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanlığı görevini yürüten Saad Saleh Al-Hudaifi'de görevinden istifa etti. Peki, Saad Saleh Al-Hudaifi kimdir? Saad Saleh Al-Hudaifi görevi nedir?

SAAD SALEH AL-HUDAİFİ KİMDİR?

Saad Saleh Al-Hudaifi, beIN SPORTS kanalları başta olmak üzere, pek çok kritik operasyonunun tek merkezden uyum içinde yönetilmesini sağlıyordu.

Beyrut Üniversitesi Hukuk ve Siyaset Bilimleri bölümü lisans derecesine sahip olan Saad Saleh Al-Hudaifi, Manchester Üniversitesi İşletme bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Program planlamadan içerik yönetimine, muhabirlikten radyoculuk ve prodüksiyona kadar medyanın bir çok alanında 15 yılı aşkın deneyime sahip olan Al-Hudaifi, iş hayatına 2004 senesinde beIN MEDIA GROUP bünyesinde başladı ve günümüze kadar olan süreçte sırasıyla Al-Jazeera Sport Channel, Qatar Foundation ve Al Jazeera Children's Channel'da yöneticilik yaptı. Evli ve iki çocuk babası olan Al-Hudaifi, ileri düzeyde İngilizce konuşabiliyor.