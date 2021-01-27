Rüzgardan elektrik üretimi rekor tazeledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Rüzgardan elektrik üretimi rekor tazeledi

27.01.2021 11:31 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:35
Rüzgardan elektrik üretimi rekor tazeledi

Rüzgardan elektrik üretimi 26 Ocak'ta 170 bin 89 megavatsaatle rekor tazeledi.

Rüzgardan elektrik üretimi 26 Ocak'ta 170 bin 89 megavatsaatle rekor tazeledi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 11.30'daki verilerine göre, dün Türkiye'de 919 bin 389 megavatsaat elektrik üretildi.

Bu üretimin 264 bin 547 megavatsaatini doğal gaz santralleri oluştururken, 182 bin 794 megavatsaatini ithal kömür santralleri sağladı.

Toplam miktarın yaklaşık yüzde 19'unu oluşturan rüzgar enerjisi santrallerinin elektrik üretimi ise 170 bin 89 megavatsaatle rekor tazeledi ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Rüzgar enerjisinden elektrik üretiminde 24 Ocak'ta 166 bin 738 megavatsaatle rekor kırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Meral Akşener Fahrettin Koca Mehmet Ali Çelebi
Magazin Hadise Özcan Deniz Serdar Ortaç Ceyda Düvenci
Spor Okan Buruk Erol Bulut Ali Şansalan Gökhan Gönül Fernando Muslera
Tüm Haberler Kaza Türk Rusya Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rüzgardan elektrik üretimi rekor tazeledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 11:36:44. #1.14#
title