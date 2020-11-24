Rüzgarda apartmanın dış cephe kaplamasının düşme anı kamerada
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Rüzgarda apartmanın dış cephe kaplamasının düşme anı kamerada

24.11.2020 17:41 | Son Güncelleme: 24.11.2020 17:45
Rüzgarda apartmanın dış cephe kaplamasının düşme anı kamerada

SAMSUN'da şiddetli rüzgar nedeniyle 8 katlı apartmanın dış cephe kaplaması sökülüp, yola düştü.

SAMSUN'da şiddetli rüzgar nedeniyle 8 katlı apartmanın dış cephe kaplaması sökülüp, yola düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kaldırımda yürüyen bir kişi savrulan parçalardan kıl payı kurtuldu. 

Olay, saat 14.00 sıralarında İlkadım ilçesi, Ulugazi Mahallesi, 19 Mayıs Bulvarı'nda meydana geldi. Kentte etkili rüzgar nedeniyle, bulvar üzerindeki 8 katlı apartmana ait dış cephe kaplaması yerinden sökülüp, parçaları yola savruldu. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kişi, savulan parçalardan kıl payı kurtuldu. İhbarla gelen itfaiye ekiplerince, binadaki riski  malzemelerin söküm işlemi yapıldı. Sokak, belediye ekiplerince temizlenirken, dış cephe kaplamasının uçma anları da çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca görüntülendi.


Rüzgarda apartmanın dış cephe kaplamasının düşme anı kamerada
Rüzgarda apartmanın dış cephe kaplamasının düşme anı kamerada
Rüzgarda apartmanın dış cephe kaplamasının düşme anı kamerada
Rüzgarda apartmanın dış cephe kaplamasının düşme anı kamerada
Rüzgarda apartmanın dış cephe kaplamasının düşme anı kamerada
Rüzgarda apartmanın dış cephe kaplamasının düşme anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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