Ruud Boffin Duvar Ördü

Antalyaspor'un Belçikalı kalecisi Ruud Boffin dün kariyerinin en özel maçlarından birini oynadı. Kırmızı-beyazlı takım tarihe geçen müsabaka boyunca müthiş bir direniş ortaya koyarken, başrolde Boffin vardı.

İlk yarıda kalesinde birçok tehlike yaşayan tecrübeli file bekçisi, Negredo'nun golünde büyük bir hata yapmasına karşın ikinci yarı adeta devleşti. Siyah-beyazlı takım ikinci devre adeta tek kale oynarken Boffin kalesinde resmen duvar ördü. Pepe'nin kafa vuruşunda çaresiz kalan Belçikalı eldiven özellikle son bölümlerde inanılmaz kurtarşılara imza atarak, Antalyaspor'un tarihi galibiyetinde boşrolü oynadı.

8: 2014/15 sezonundan bu yana Süper Lig'de görev yapan Boffin 8 kez kritik müdahalede bulunarak en iyi maçını çıkardı.

4: Antalayaspor, Beşiktaş'ı iç sahada devirirken iki takımın teknik direktörleri arasında ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Siyah-beyazlı takımın hocası Şenol Güneş, Bülent Korkmaz'ın takımları ile daha önce 4 kez karşı karşıya gelirken galibiyete ulaşamadı. Güneş, bu müsabakalarda bir beraberlik, üç mağlubiyet yaşadı.

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