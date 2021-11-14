Rusya'yı tek golle deviren Hırvatistan, 2022 Dünya Kupası biletini cebine koydu
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu 10. maçında Hırvatistan, sahasında Rusya'yı 1-0 mağlup etti ve lider olarak Dünya Kupası'na direkt katılma hakkı kazandı.
Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na katılacak bir takım daha belli oldu. Rusya'yı deviren Hırvatistan, grup lideri olara Katar biletini aldı.
RUSYA, PLAY-OFF TURUNA KALDI
Poljud Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Hırvatistan'a galibiyeti getiren golü 81. dakikada Fedor Kudryashov attı. Bu sonuçla Hırvatistan 23 puanla, lider olarak Dünya Kupası'na direkt katılma hakkı kazanırken Rusya, 22 puanla 2. sırada yer alarak play-off turuna kaldı.
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