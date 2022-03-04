Darbe üstüne darbe! 7 otomotiv devi Rusya'dan çekilecek

Rusya-Ukrayna savaşında 9. güne girilirken tüm dünya Rusya'ya ekonomik ve savunma alanında yaptırım uygulamaya başladı. Bu yaptırımlara dünyada otomobil devleri de katıldı.

TOYOTA

Toyota Motor Corp. cuma gününden itibaren St. Petersburg fabrikasındaki üretimi durduracağını ve Rusya'ya araç nakliyatına son vereceğini açıkladı. Subaru da ülkeye araba ve motosiklet ihracına son vereceğini duyurdu.

VOLKSWAGEN

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Rusya'ya araç ihracatını ve ülkedeki yerel üretimini durduracağını bildirdi. Volkswagen'den yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra şirketin Kaluga ve Nizhny Novgorod tesislerindeki üretimin bir sonraki duyuruya kadar askıya alınacağı ve Rusya'ya araç ihracatının hemen durdurulacağı belirtildi.

DEVLER PEŞ PEŞE AÇIKLADI

Ford Motor Co, Honda Motor, Rusya'ya otomobil ve motosiklet nakliyatını durdurduğunu açıkladı. Rusya'da lokal tesisi bulunmayan firma, ABD üzerinden bu ülkeye araç sevkiyatı yapıyordu.

MAZDA, NISSAN VE MITSUBISHI DE PLANLIYOR

Mazda Motor ise Rusya'nın Uzak Doğu bölgesindeki Vladivostok kentinde iş ortaklıklı fabrikasına Japonya'da parça ithalatını askıya almayı planlıyor. Rusya'da yerel fabrikaları bulunan Mitsubishi Motors faaliyetlerini askıya almayı, Nissan Motor ise süreci yakından izleyip karar vermeyi planlıyor.