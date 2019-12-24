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Rusya'nın iki köklü kulübü Serdar Aziz'e kanca attı

Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Serdar Aziz hakkında bomba bir transfer iddiası ortaya atıldı. Bu sezon başarılı performansını 2 gol ile süsleyen sarı lacivertli savunmacıyı Lokomotiv Moskova ve Rubin Kazan istiyor.

24.12.2019 21:42 | Son Güncelleme: 24.12.2019 21:51
Rusya'nın iki köklü kulübü Serdar Aziz'e kanca attı

'de son haftaların gösterdiği başarılı performans ile tüm dikkatleri üzerine çeken ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Beyaz TV'nin haberine göre, 'nın iki köklü kulübü sarı lacivertli savunmacıya kancayı attı.

DEVRE ARASI RESMİ TEKLİF YAPACAKLAR

Rusya Premier Lig ekiplerinden Lokomotiv Moskova ve , Serdar Aziz için Ocak ayındaki ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye resmi teklif yapacaklar.

GÖKDENİZ'E SORDULAR

Rubin Kazan Sportif Direktörü, Rus kulübünün efsane oyuncusu Gökdeniz Karadeniz'i telefonla arayarak sarı-lacivertli savunmacı ile ilgili bizzat bilgi aldı.

BAŞARILI PERFORMANSINI 2 GOLLE SÜSLEDİ

Serdar Aziz bu sezon savunmadaki kesiciliğinin yanı sıra Süper Lig'de 2 kez ağları havalandırmayı başardı.


Haber Videosu

: Rusya'nın iki köklü kulübü Serdar Aziz'e kanca attı
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