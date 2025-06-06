Rusya ile Nijerya hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor. Müsabaka hakkında sporseverler, "Rusya Nijerya maçında Osimhen oynuyor mu, Osimhen neden yok?" sorularına yanıt arıyor.

RUSYA NİJERYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Rusya Nijerya maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başladı.

RUSYA NİJERYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Rusya Nijerya maçı Rusya'da, Rusya Stadyumu'nda oynanacak.

RUSYA NİJERYA MAÇINDA OSİMHEN OYNUYOR MU?

Osimhen,Nijerya milli takımına çağılmadı.