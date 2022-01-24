Rusya Merkez Bankası, rubledeki değer kaybının ardından döviz alımını durdurdu

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rus piyasalarında ve rublede yaşanan düşüşe dair değerlendirmelere yer verildi. Bankanın piyasalardaki gelişmeleri yakından izlediğine işaret edilen açıklamada, " Rusya Merkez Bankası, mali istikrara yönelik tehditleri bertaraf edecek gerekli araçlara sahiptir." denildi.

DÖVİZ ALIMI DURDURULDU

Açıklamada, söz konusu kararın, mali piyasalardaki oynaklığı azaltmak amacıyla alındığı belirtildi.

RUBLE DOLAR KARŞISINDA ERİDİ

Rusya Merkez Bankası'nın kararı öncesi Rus rublesinin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 1,6'ya ulaşmış ve dolar/ruble paritesi 79 seviyesine yükselmişti. Kararın ardından dolar/ruble paritesi tekrar 78,4 seviyesine geriledi.