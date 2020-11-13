Rusya maçı öncesi millilerde Orkun Kökçü ile Mert Çetin sakatlandı
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Rusya maçı öncesi millilerde Orkun Kökçü ile Mert Çetin sakatlandı

13.11.2020 20:20 | Son Güncelleme: 13.11.2020 20:25
Rusya maçı öncesi millilerde Orkun Kökçü ile Mert Çetin sakatlandı

UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ile 15 Kasım pazar günü karşılaşacak A Milli Takımımızda Orkun Kökçü ve Mert Çetin sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

A Milli Takımımızda sakatlıkları nedeniyle Orkun Kökçü ile Mert Çetin'in kamptan ayrıldığı açıklandı.

Koronavirüs test sonuçlarını bekledikleri için kampa yeni katılan Kaan Ayhan ve Mert Müldür ise son yapılan saha çalışmasında yer aldı.

KARŞILAŞMA PAZAR GÜNÜ

A Milli Takımımız, 15 Kasım Pazar günü saat 20.00'de UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ile karşı karşıya gelecek.

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