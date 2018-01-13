Rusya, Hmeymim Üssü Saldırganlarını Krasnopol Silahıyla Vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerinin Hmeymim hava üssüne saldıran teröristlerin imha edildiğini duyurdu.

Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre, teröristlerin tespit ve imha edilmesi i çin özel bir operasyon düzenlendi. Rus özel kuvvetleri teröristleri İdlib'in batı sınırında tespit etti.

RUSYA, KRASNOPOL İLE VURDU

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Teröristler bulundukları yapıda 'Krasnopol' silahıyla imha edildi. Operasyona tüm birlikler ve çok düzeyli istihbarat sistemleri dahil edildi. Teröristlerin bulundukları yer sürekli olarak insansız hava araçları tarafından gözlemlendi" denildi.



LAZER GÜDÜMLÜ, NOKTA ATIŞI YAPIYOR

Krasnopol isimli silah, top yardımıyla fırlatılan, lazer kılavuzu ile yol alan, yarı otomatik devasa bir patlayıcı mermi. Genellikle bir topçu gözlemcisi tarafından çalıştırılan bir lazer işaretleyici tarafından aydınlatılan noktaya atış yaparak kullanılır. Bu silah hareketli ya da hareketsiz hedeflerde kullanılabilir. Silah, gözlemcilerin belirleyebileceği önemli hedefler kadar küçük yer hedeflerine de başarıyla ulaşabiliyor.



SOVYET MİRASI, 2002'DE LAZER GÜDÜMLÜ HALE GELDİ

1970'li yıllarda Sovyet Ordusu tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda ilk olarak 1986'da kıllanılmaya başlanan silah, 2002'den itibaren lazer güdümlü hale getirildi. Rusya'nın dışında günümüzde Çin tarafından da üretiliyor.