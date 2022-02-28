Rusya'dan tarihi karar! Faizi 1050 puan artırarak yüzde 20'ye çıkardılar

Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkardı. Bankadan yapılan açıklamada, Rus piyasalarında yaşanabilecek olası sorunlara işaret edildi. Vatandaşların birikimlerinin değer kaybetmemesi, mali ve fiyat istikrarının korunması için faiz artırımı kararı alındığına işaret edildi.

2021 MART'TA FAİZ ARTIRMAYA BAŞLADI

Salgın döneminde politika faizi yüzde 4,25 seviyesine kadar indiren banka, 2021'in Mart ayından itibaren faizleri kademeli bir şekilde artırarak yüzde 9,5 seviyesine çıkarmıştı.

RUSYA SWIFT SİSTEMİNDEN ÇIKARILACAK

Batılı ülkeler Ukrayna saldırısı nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırım kararlarını açıkladı. Buna göre; Rus bankaları uluslararası para transferi sağlayan SWIFT sisteminden çıkarılacak ve Rusya Merkez Bankası'nın rezervlerine erişim engellenecek.

RUBLE YÜZDE 30 DEĞER KAYBETTİ

Yaptırım kararlarının ardından Rus rublesi büyük değer kaybı yaşadı. Yaptırımların açıklanmasıyla Rus Rublesi yüzde 30'a yakın değer kaybetti.

RUSYA YAPTIRIMLARA KARŞI ÖNLEMLERİNİ ALIYOR

Moskova yönetimi de ekonomisine ağır bir darbe indirecek yaptırımlara karşı önlem almaya çalışıyor. İlk olarak Rusya Merkez Bankası, faiz oranını yüzde 9.5'tan yüzde 20'ye çıkardı. Yabancı yatırımcıların Rus varlıklarını satması da geçici olarak yasaklandı. Hisse senedi borsasının işlemlere başlaması da bir saat ertelendi. Ayrıca döviz piyasasında brokerlardan fiyatlama yapmamaları istendi. Rusların döviz ve altın talebini durdurmak için bazı sınırlamaların da yolda olduğu belirtiliyor.