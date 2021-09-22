Rusya'dan Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliğine "En İyi Ülke Tanıtımı" ödülü

Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), Neva 2021 Uluslararası Gemi İnşa Fuarı tarafından gerçekleştirilen ödül töreninde "En İyi Ülke Tanıtımı" kategorisinde ödül almaya hak kazandı.

GYHİB'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın önde gelen denizcilik fuarlarından biri olarak kabul edilen ve 24 Eylül'e kadar St. Petersburg'da gerçekleşecek Neva 2021 Uluslararası Gemi İnşa Fuarı'na, Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliğinin (GYHİB) organize ettiği "Türkiye milli katılımı" damgasını vuruyor. Türkiye milli katılımı kapsamında oluşturulan ülke pavilyonu, ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı.

Türkiye'nin St. Petersburg Başkonsolosu Özgün Talu ile Ticaret Ataşesi Çağrı Doğan, fuara katılan Türk firmalarını ziyaret ederek başarılar diledi.

" Rusya, sektörümüzün hedef pazarlarından"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GYHİB Başkanı Cem Seven, "Pandemi sebebiyle 2 yıldır ara vermek durumunda kaldığımız fuar organizasyonlarımıza, Neva 2021 Fuarı ve Monaco Yacht Show ile geri döndük. Eş zamanlı olarak iki ayrı ülkede düzenlenen bu fuarlarda, hem gemi inşa ve yan sanayi hem de yat alt gruplarımız için ülke tanıtımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Neva 2021 Fuarı tarafından Birliğimize 'En İyi Ülke Tanıtımı' kategorisinde ödül takdim edildi." ifadelerini kullandı.

Aylar süren çalışmalarının karşılığının Türkiye adına ödül alarak taçlanmasından dolayı çok mutlu ve gururlu olduklarını aktaran Seven, "Bu önemli ödül için hem katılımcı firmalarımızı, hem de tüm sektör paydaşlarımızı kutluyor. Bundan sonra gerçekleşecek olan milli katılım organizasyonlarımıza dahil olmalarından büyük memnuniyet duyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Seven, Rusya'nın sektörün hedef pazarlarından olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu bölgede varlığımızı güçlendirmek adına, bu fuarda olmak sektörümüz açısından çok önemli. Son 2 yılda Rusya'ya önemli gemi teslimlerinin yapılması, halihazırda Türk tersanelerinden Rusya'ya ihraç edilecek gemilerin olması, Rusya filosunun, tamir bakım faaliyetleri için Türk tersanelerini tercih etmesi Rusya'yı bizim için önemli bir pazar haline getiriyor."