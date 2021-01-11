Rusya'da yetkililere "WhatsApp kullanmayın" uyarısı: Bilgilerimiz istihbarat birimlerinin malı olacak
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Rusya'da yetkililere "WhatsApp kullanmayın" uyarısı: Bilgilerimiz istihbarat birimlerinin malı olacak

11.01.2021 14:19 | Son Güncelleme: 11.01.2021 15:05

Rusya Federasyonu Toplumsal Konseyi kitle iletişimden sorumlu Başkan Yardımcısı Aleksandr Malkeviç, oluşan yeni güvenlik endişeleri nedeniyle Rusya'daki resmi çalışanların WhatsApp kullanmayı sonlandırmaları gerektiğini belirtti. Malkeviç, "Tüm gizli bilgilerimizin artık yasal olarak Batılı istihbarat birimlerinin malı olacağını anlamalıyız" dedi.

Malkeviç, Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, WhatsApp'ın "Gizlilik İlkesi"ni güncellemesinin ardından, mesajlaşma uygulamasının güvenilirliğine ilişkin yeni soru işaretlerinin oluştuğunu bildirdi.

"WHATSAPP ÜZERİNDEN İLETİŞİM KURMAYI SONLANDIRMALILAR"

Rusya'da çok sayıda resmi çalışanın WhatsApp üzerinden haberleştiğine dikkati çeken Malkeviç, "WhatsApp gazeteciler ve iş dünyası temsilcileri arasında da popüler. Bu nedenle, tüm gizli bilgilerimizin artık yasal olarak Batılı istihbarat birimlerinin malı olacağını anlamalıyız. Rus yetkililer, özellikle de işle ilgili konularda WhatsApp üzerinden iletişim kurmayı sonlandırmalılar" ifadelerini kullandı.

NE OLDU?

WhatsApp, 4 Ocak'ta "Gizlilik İlkesi"ni güncellemiş ve onay için kullanıcılara 8 Şubat'a kadar süre vermişti. WhatsApp, yeni koşulların kabul edilmemesi durumunda uygulamanın kullanılamayacağını belirtmişti.

Rusya'da yetkililere 'WhatsApp kullanmayın' uyarısı: Bilgilerimiz istihbarat birimlerinin malı olacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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