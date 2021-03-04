Rusya'da marketteki kasiyerin uyuduğunu fırsat bilen hırsızın soygun anı kamerada
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Rusya'da marketteki kasiyerin uyuduğunu fırsat bilen hırsızın soygun anı kamerada

04.03.2021 11:48 | Son Güncelleme: 04.03.2021 11:52
Rusya'da marketteki kasiyerin uyuduğunu fırsat bilen hırsızın soygun anı kamerada

Rusya'da bir marketteki kasiyerin uyuduğunu fırsat bilen hırsız kasada bulunan 12 bin rubleyi ( 200 TL) çalarak, ortadan kayboldu.

Rusya'da bir marketteki kasiyerin uyuduğunu fırsat bilen hırsız kasada bulunan 12 bin rubleyi ( 200 TL) çalarak, ortadan kayboldu. O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Rusya'nın Kirav şehrinde 29 yaşlarındaki soyguncu marketteki kasiyerin uyuduğunu fark ederek, harekete geçti. Kasanın başında kasiyerin uyuduğunu fırsat bilen soyguncu, kasadaki 12 bin ruble (1,206 lira) çalarak, olay yerinden hızla uzaklaştı. Soygun anı ise işletmeye ait  güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde marketteki kasiyerin koltukta uyuduğu ve hırsızın kasayı boşalttığı görülüyor. Polis tarafından gözaltına alınan soyguncunun, suçunu itiraf ettiği öğrenildi. 

- Rusya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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