Rusya'da marketteki kasiyerin uyuduğunu fırsat bilen hırsızın soygun anı kamerada
04.03.2021 11:48 | Son Güncelleme: 04.03.2021 11:52
Rusya'da bir marketteki kasiyerin uyuduğunu fırsat bilen hırsız kasada bulunan 12 bin rubleyi ( 200 TL) çalarak, ortadan kayboldu.
Rusya'da bir marketteki kasiyerin uyuduğunu fırsat bilen hırsız kasada bulunan 12 bin rubleyi ( 200 TL) çalarak, ortadan kayboldu. O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
Rusya'nın Kirav şehrinde 29 yaşlarındaki soyguncu marketteki kasiyerin uyuduğunu fark ederek, harekete geçti. Kasanın başında kasiyerin uyuduğunu fırsat bilen soyguncu, kasadaki 12 bin ruble (1,206 lira) çalarak, olay yerinden hızla uzaklaştı. Soygun anı ise işletmeye ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde marketteki kasiyerin koltukta uyuduğu ve hırsızın kasayı boşalttığı görülüyor. Polis tarafından gözaltına alınan soyguncunun, suçunu itiraf ettiği öğrenildi.
- Rusya
Kaynak: Demirören Haber Ajansı