Rusya'da faaliyetini sonlandıracak OBI mağazasında uzun kuyruklar oluştu - Haberler

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Rusya'da faaliyetini sonlandıracak OBI mağazasında uzun kuyruklar oluştu

AA - Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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Rusya'da faaliyetini sonlandıracak OBI mağazasında uzun kuyruklar oluştu

Rusya'daki faaliyetlerini durdurma kararı alan OBI mağazasında uzun kuyruklar oluştu.

Rusya'daki faaliyetlerini durdurma kararı alan OBI mağazasında uzun kuyruklar oluştu.

Almanya merkezli OBI firması, dün yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'daki savaş nedeniyle toplam 27 mağazasının bulunduğu Rusya'daki faaliyetlerini durdurma kararı aldığını duyurmuştu.

Rusya'da bugün vatandaşların Moskova'daki OBI mağazasına gelerek, faaliyetlerini sonlandıracak mağazadan alışveriş yapmak için uzun süre kuyrukta bekledikleri görüldü.

IKEA da 4 Mart'ta Rusya'daki faaliyetlerini durdurma kararı almış, şirketin Moskova mağazasında kuyruklar oluşmuştu.

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi

Almanya, Ukrayna, Savaş, Rusya, Ekonomi, Haberler

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