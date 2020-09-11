Rusya'da ekstrem sporcu fırtınaya aldırış etmeden ip üzerinde yürüdü
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Rusya'da ekstrem sporcu fırtınaya aldırış etmeden ip üzerinde yürüdü

Rusya'da ekstrem sporla uğraşan Dmitry isimli bir kişi, fırtınaya aldırış etmeden deniz kenarındaki kayalıklara bağlanan ip üzerinde yürüdü.

Rusya'da ekstrem sporcu fırtınaya aldırış etmeden ip üzerinde yürüdü
11.09.2020 14:11 | Son Güncelleme: 11.09.2020 14:15

Rusya'da ekstrem sporla uğraşan Dmitry isimli bir kişi, fırtınaya aldırış etmeden deniz kenarındaki kayalıklara bağlanan ip üzerinde yürüdü. O anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, ülkenin Primorski bölgesinde bulunan Valentin kasabasında meydana geldi. Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) kıyısı olan kasabada, Dmitry adlı bir kişi fırtınaya aldırış etmeden deniz kenarındaki kayalıklara bağlanan ip üzerinde yürüdü. Kameraya yansıyan görüntüde, Dmitry'nin kayalıklarla bağlanan ip üzerinde önce durduğu, denizde fırtına nedeniyle oluşan dalgaların ise kayalıklara çarptığı görüldü. Daha sonra ise Dmitry fırtına ve dalgalara aldırış etmeden ip üzerinde yürüdü.Yerel medyaya olayla ilgili konuşan Dmitry, "Biz de yüksekten korkuyoruz. Bazılarımız daha fazla, bazılarımız daha az. Bazıları bu korkuyla mücadele ediyor, bazıları etmiyor" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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