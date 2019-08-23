Rusya ABD'nin füze testine karşı önlem alacak
Rusya Devlet Başkanı Putin, "Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlara, ABD'nin oluşturduğu tehdit seviyesini analiz etmesi ve kapsamlı önlemler için hazır olması talimatını veriyorum.
23.08.2019 14:25
Rusya Devlet Başkanı Putin, "Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlara, ABD'nin oluşturduğu tehdit seviyesini analiz etmesi ve kapsamlı önlemler için hazır olması talimatını veriyorum." dedi.
Kaynak: Dunya.com