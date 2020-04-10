SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Rüştü Reçber'in test sonucu negatif çıktı - Spor
Rüştü Reçber, Koronavirüs, Işıl Reçber, Spor

Rüştü Reçber'in test sonucu negatif çıktı

Geçtiğimiz günlerde taburcu olan ve tedavisine evde devam edilen Rüştü Reçber'in son yapılan koronavirüs testi negatif çıktı. Müjdeli haberi eşi Işıl Reçber, sosyal medya hesabından duyurdu.

10.04.2020 18:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:04
Rüştü Reçber'in test sonucu negatif çıktı

Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, efsane kalecinin sağlık durumuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Işıl Reçber, eşinin son testinin negatif çıktığını açıkladı.

İşte Işıl Reçber'in açıklaması:

"Bizden birlikte fotoğraf bekleyenler oldukça fazla şimdilik eskilerden olsun. İnşallah en kısa sürede yeni de gelir.Yine sağlıkla,gülerek, sarılarak sevdiklerimizle oluruz. Hayatta her şey tecrübe, öğreti,görev, zorlu bir süreçten sonra iyileşen hastalar artık maşallah en temiz oluyorlar. Rüstü'nün test sonuçları negatif çok şükür.. Tedavisi biten hastalarda vücut virüse karşı bağışıklık kazanıyor ve kanda antikor oluşuyor. Hiç kimseye artık bulaştırıcı olmadığı gibi aksine iyileşen hastaların kanı ile yoğun bakım hastalarına şifa sağlanıyor. Rüştücüm hayırlı işler seni bekliyor yine inşallah.. Allah'tan diğer tüm hastalara acil şifalar olsun.. Yanlış bir algıya açıklık getirmek isterim hem bilgi hem düzeltme olsun;

ÖNERİLERİ VE TAVSİYELERİNİ DE YAZDI

Kim olursanız olun hangi hastanede olursanız olun Sağlık Bakanlığımızın resmi ve çok iyi bir tedavi protokolü var. Corona virüsü tedavisinde hem Türkiye'de belirlenen, olan hem de tedavide başarılı olan ülkelerden devletimizce getirtilen ilaçlar bunlar.Özel, Vakıf veya Devlet hastaneleri fark etmez kişinin hastalığının seviyesine göre iki ayrı tedavi var.Her yerde aynı.Yani normal oda ve yoğun bakım ünitesi olmak üzere..Önerilerimizi tavsiyelerimizi sormuşsunuz binlerce kez,nasıl yardımcı olabiliriz diye düşünmeden edemiyoruz. Kesinlikle doktor kontrolünde veya hastanede alınmalı bunlar ama antiviral ilaç olarak virüs karşıtı ; plaquenil ve tamiflu, antibiyotik olarak Azitromisin türü,C vitamini günlük 1000mg zaturre varsa daha fazla ek ilaç veriliyor mecburen. İl ve ilçe sağlık ekibi ve ilçe emniyeti de hiç durmadan gece gündüz çalışıyorlar.Birçok ülkeden daha kontrollü ve önlemler doğru alınıyor.

Günlük temiz hava, egzersiz, minimum 8 saat uyku,3 litre su , bol sıvı, sıcak suya limon, alkali içerikli beslenme, bol meyve hiçbirseyiniz yoksa da evde yapmanız gerekenler.Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın."

Rüştü Reçber'in test sonucu negatif çıktı
Rüştü Reçber'in test sonucu negatif çıktı
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları (1)
ONUR PALA: Resmi kaynaklardan onaylanmayan bilgileri haber yapıyorsunuz insanların psikolojisini bozuyorsunuz 1 aydır sürekli alkol ve sabunla yıkanmaktan çoğu kişinin ellerinde bu tür kızarıklıklar var zaten bu insanları telaşlandırarak ne yaptığınızı sanıyorsunuz
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Türk ekibine 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı! Spor
Türk ekibine 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı!
FIFA'dan kulüplere destek mesajı: Yardım etmek görevlerimiz arasında Spor
FIFA'dan kulüplere destek mesajı: Yardım etmek görevlerimiz arasında
Maske dağıtan Arda Turan, gönülleri fethetti! Spor
Maske dağıtan Arda Turan, gönülleri fethetti!
Yok artık Ronaldo! 'Evde kal' demesine rağmen statta antrenman yaptı Spor
Yok artık Ronaldo! "Evde kal" demesine rağmen statta antrenman yaptı
Koronaya karşı zafer kazanan Rüştü Reçber'den Barcelona itirafı Spor
Koronaya karşı zafer kazanan Rüştü Reçber'den Barcelona itirafı
G.Saray'dan tarihi karar! İki takımda da sadece Türk oyuncular olacak Spor
G.Saray'dan tarihi karar! İki takımda da sadece Türk oyuncular olacak
Djourou, sözleşmesini fesheden Sion'u mahkemeye verdi
Djourou, sözleşmesini fesheden Sion'u mahkemeye verdi
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor
Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor
Courtois'nın eski sevgilisi Sara Soldati, Juventus'a olan desteği ile adından söz ettiriyor
Courtois'nın eski sevgilisi Sara Soldati, Juventus'a olan desteği ile adından söz ettiriyor
Mauro Icardi karantinayı, ailesiyle bu saray yavrusunda geçiriyor
Mauro Icardi karantinayı, ailesiyle bu saray yavrusunda geçiriyor
Diagne'nin sosyal medyada bir kadına sorduğu cinsel ilişki sorusu büyük tepki çekti
Diagne'nin sosyal medyada bir kadına sorduğu cinsel ilişki sorusu büyük tepki çekti
Servet Yardımcı: Liglerin başlama tarihini mayıs başında tekrar değerlendireceğiz
Servet Yardımcı: Liglerin başlama tarihini mayıs başında tekrar değerlendireceğiz
Fenerbahçe, gelecek sezon için Kwadwo Asamoah ile anlaşmaya vardı
Fenerbahçe, gelecek sezon için Kwadwo Asamoah ile anlaşmaya vardı
Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı
Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı
Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı
Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı
Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için Almanya'da tepki çeken ve bu yüzden milli takımı bırakan Mesut: Türk köklerime saygısızlık ettiler
Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için Almanya'da tepki çeken ve bu yüzden milli takımı bırakan Mesut: Türk...
Talisca, Beşiktaşlı yöneticiye telefon açtı ve geri dönmek istediğini söyledi
Talisca, Beşiktaşlı yöneticiye telefon açtı ve geri dönmek istediğini söyledi
Gisele Bündchen ile evli olan NFL yıldızı Tom Brady: Evliliğimden memnun değilim
Gisele Bündchen ile evli olan NFL yıldızı Tom Brady: Evliliğimden memnun değilim
Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi
Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi
Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım F.Bahçe değil, 2003 yılındaki Cruzeiro'ydu
Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım F.Bahçe değil, 2003 yılındaki Cruzeiro'ydu
Zinedine Zidane, ailesinin memleketi Cezayir'de 5 yoğun bakım ünitesi yatağı bağışladı
Zinedine Zidane, ailesinin memleketi Cezayir'de 5 yoğun bakım ünitesi yatağı bağışladı
Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken evinin camını kırdı
Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken evinin camını kırdı
Koronavirüse yakalanan Mikel Arteta tamamen iyileşti
Koronavirüse yakalanan Mikel Arteta tamamen iyileşti
Survivor'a katılan ünlü futbolcunun kardeşi, aradığı aşkı adada buldu
Survivor'a katılan ünlü futbolcunun kardeşi, aradığı aşkı adada buldu
Radamel Falcao, Galatasaray'ın indirim teklifini kabul etmedi
Radamel Falcao, Galatasaray'ın indirim teklifini kabul etmedi
Ünlü futbolcu, model sevgilisiyle ihtiyaç sahiplerini unutmadı
Ünlü futbolcu, model sevgilisiyle ihtiyaç sahiplerini unutmadı
Lionel Messi'den transfer iddialarına yalanlama
Lionel Messi'den transfer iddialarına yalanlama
İngiliz basını, Tottenham'ın, Vedat için 25 milyon euro ödemeye hazır olduğunu yazdı
İngiliz basını, Tottenham'ın, Vedat için 25 milyon euro ödemeye hazır olduğunu yazdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Ekrem İmamoğlu Alparslan Türkeş Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Levent Dörter Ekrem İmamoğlu Cüneyt Özdemir
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Wuhan Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Rüştü Reçber'in test sonucu negatif çıktı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 20:26:40. #1.14#
title