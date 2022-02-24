Rus takımları hangileri? Rusya liginde oynayan takımlar nelerdir? Rus futbol takımları isimleri nedir? Rusya takımları UEFA'dan men mi edilecek?
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Rusya-Ukrayna arasında yaşanan gerilimin ardından Şampiyonlar Ligi finali Rusya'dan alındı. Bunun ardından vatandaşlar, Rus takımları hangileri? Rusya liginde oynayan takımlar nelerdir? Rus futbol takımları isimleri nedir? Rusya takımları UEFA'dan men mi edilecek? merak etti. Peki, Rusya 1. lig takımları hangileridir? İşte bilgiler...
Rusya liginde oynayan takımlar nelerdir? Rusya 1. ligde hangi takımlar var? Rus takımları isimleri nelerdir?
RUSYA PREMİER LİGİ NEDİR? ROSSİYSKAYA PREMYER-LİGA NEDİR?
Rossiyskaya Premyer-Liga, Rusya'da futbolun en üst seviyesini oluşturan ligdir. 45.000'in üstünde takımın bulunduğu Rusya'da Premyer Lig, 16 takımdan oluşur. Sezon sonu puan cetvelinde son iki sıradaki takımların doğrudan, play out'da ise 13 ve 14. takımların da kendi aralarında oynadığı maçlar sonucunda toplamda 3 takımın ligden düştüğü Rossiyskaya Premyer-Liga'da, Rusya'daki ağır kış koşulları nedeniyle Aralık ayından Mart başına kadar 3 ay süreyle liglere ara verilir. 2013-14 sezonunda ligde CSKA Moskova mutlu sona ulaşmıştır.
RUSYA PREMİER LİG TAKIMLARI NELERDİR?
Rusya 1. lig takımları ve isimleri şöyle:
- FC Zenit
- Dynamo Moscow
- PFC Sochi
- CSKA Moskova
- FC Krasnodar
- Lokomotiv Moskova
- Akhmat Groznyi
- Krylya Sovetov Samara
- Spartak Moskova
- Rubin Kazan
- FC Ural
- Arsenal Tula
- FC Nizhny Novgorod
- FC Rostov
- FC Ufa
- FC Khimki