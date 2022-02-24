Rus takımları hangileri? Rusya liginde oynayan takımlar nelerdir? Rus futbol takımları isimleri nedir? Rusya takımları UEFA'dan men mi edilecek?

Rusya liginde oynayan takımlar nelerdir? Rusya 1. ligde hangi takımlar var? Rus takımları isimleri nelerdir?

RUSYA PREMİER LİGİ NEDİR? ROSSİYSKAYA PREMYER-LİGA NEDİR?

Rossiyskaya Premyer-Liga, Rusya'da futbolun en üst seviyesini oluşturan ligdir. 45.000'in üstünde takımın bulunduğu Rusya'da Premyer Lig, 16 takımdan oluşur. Sezon sonu puan cetvelinde son iki sıradaki takımların doğrudan, play out'da ise 13 ve 14. takımların da kendi aralarında oynadığı maçlar sonucunda toplamda 3 takımın ligden düştüğü Rossiyskaya Premyer-Liga'da, Rusya'daki ağır kış koşulları nedeniyle Aralık ayından Mart başına kadar 3 ay süreyle liglere ara verilir. 2013-14 sezonunda ligde CSKA Moskova mutlu sona ulaşmıştır.

RUSYA PREMİER LİG TAKIMLARI NELERDİR?

Rusya 1. lig takımları ve isimleri şöyle:

FC Zenit

Dynamo Moscow

PFC Sochi

CSKA Moskova

FC Krasnodar

Lokomotiv Moskova

Akhmat Groznyi

Krylya Sovetov Samara

Spartak Moskova

Rubin Kazan

FC Ural

Arsenal Tula

FC Nizhny Novgorod

FC Rostov

FC Ufa

FC Khimki

Haberler.com - Gündem