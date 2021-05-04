Rusya Kadın Milli Takımı futbolcusu Todua: Erkek futbolculara maç öncesi cinsel ilişki yasak ama bize serbest

CSKA Moskova ve Rus milli takımının kalecisi Elvira Todua, kadın futbolunda cinsellik ve hamilelik üzerine konuştu. Todua, erkeklere maçtan önce yasaklanan cinsen ilişkinin kendilerine yasaklanmadığını ve normal karşılandığı ifade etti. Todua, "Bize serbest, erkek oyunculara yasak. Bunu anlayamadım. Sözleşmelerimiz annelik durumunda koruma altında. Her kulüpte böyle değil" dedi.

CSKA Moskova ve Rusya kalecisi Elvira Todua, spordaki en tartışmalı konulardan birine yorum getirdi. Rus eldiven oyuncuların cinsel ilişkileri ve hamilelik haklarını anlattı. Todua, erkeklerden farklı olarak maçlardan kadınların cinsel ilişki yaşamasının 'normal' olduğunu ancak büyük bir risk taşıdıklarını söyledi.

"ERKEKLERE YASAK OLDUĞUNU BİLİYORUM"

2010 Dünya Kupası sırasında Fabio Capello'nun İngiltere'si de dahil olmak üzere bazı erkek takımlarının teknik direktörleri bunu yapmalarını yasaklamıştı. 35 yaşındaki Todua, YouTube kanalının Comment Show'a verdiği demeçte, "Kadınların bir maçtan önce cinsel ilişkiye girebilmeleri normaldir, erkekler için ise birçok koçun bunu yasakladığını biliyorum. Bunu anlayamadım" dedi.

"SÖZLEŞMELERİMİZ KORUMA ALTINDA"

Hamilelikle ilgili konuya, "Sözleşmelerimiz, annelik durumunda kulübün ödeme yapmakla yükümlü olduğunu şart koşuyor. CSKA'daki sözleşmelerimizde bu madde var, ancak her yerde böyle değil. Diğer kulüplerde hamilelik durumunda sözleşmelerin iptal edildiğini biliyorum" yanıtını verdi.