Rus havayolu şirketi Aeroflot, tüm Avrupa'ya uçuşlarını durdurdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rus havayolu şirketi Aeroflot, tüm Avrupa'ya uçuşlarını durdurdu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Rus havayolu şirketi Aeroflot, tüm Avrupa'ya uçuşlarını durdurdu

Rusya'nın havayolu şirketi Aeroflot, 27 AB ülkesinin Rusya'ya hava sahasını kapatması nedeniyle bugünden itibaren tüm Avrupa'ya uçuşları durdurdu.

Rusya'nın Ukrayna saldırılarının ardından birçok ülke Rusya'ya karşı hava sahasını kapatırken, Rusya'nın havayolu şirketi Aeroflot, bu gerekçeyle tüm Avrupa'ya uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

"BİR SONRAKİ DUYURUYA KADAR ASKIYA ALINDI"

Şirketin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Avrupa makamları tarafından uygulanan hava sahası kısıtlamaları nedeniyle, Aeroflot Avrupa rota ağındaki uçuşlarını 28 Şubat 2022'den bir sonraki duyuruya kadar askıya almıştır" denildi.

27 AB ÜLKESİ ONAYLADI

Öte yandan İngiltere, hava sahasını Rus uçaklarına kapatan ilk ülke olmuş, 27 Şubat'ta ise 27 AB ülkesinin Dışişleri Bakanları, topluluğun Rus uçakları için hava sahasının tamamen kapatılmasını onaylamıştı.

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Rus, Yerel, Ekonomi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title