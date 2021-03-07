Runatolia Maratonu'nda 3 bin 500 kişi yarıştı
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Runatolia Maratonu'nda 3 bin 500 kişi yarıştı

07.03.2021 13:10 | Son Güncelleme: 07.03.2021 13:17

Antalya'da düzenlenen 16. Runatolia Maratonu'nda 39 ülkeden yaklaşık 3 bin 500 kişi koştu.

Antalya'da düzenlenen 16. Runatolia Maratonu'nda 39 ülkeden yaklaşık 3 bin 500 kişi koştu.

Atatürk Kültür Parkı Cam Piramit önünden başlayan organizasyonda, maraton, yarı maraton, tekerlekli sandalyeli engelliler, 10 kilometre ve takımlar koşusu yapıldı.

Yarışmaya 39 ülkeden 3 bin 500 sporcu katıldı.

Profesyonel sporcuların da yer aldığı organizasyon yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi. Başlangıç noktasında sosyal mesafe kuralına göre sıralanan sporcular, taktıkları maskeleri de start verildikten sonra belirli aralıklarla konulan çöp kutularına attı.

Bazı katılımcılar bebekleri ve evcil hayvanları ile yarışa katılırken, bazıları da "kadına şiddete hayır" yazılı tişörtlerle koştu.

Runatolia Maratonu'nda 3 bin 500 kişi yarıştı
Runatolia Maratonu'nda 3 bin 500 kişi yarıştı
Runatolia Maratonu'nda 3 bin 500 kişi yarıştı
Runatolia Maratonu'nda 3 bin 500 kişi yarıştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

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