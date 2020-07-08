Ruhani: "ABD ve İsrail, İran halkı ile rejimi arasında tefrika çıkarmak istiyor"
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Ruhani: "ABD ve İsrail, İran halkı ile rejimi arasında tefrika çıkarmak istiyor"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD ve İsrail'in hedefinin, İran halkı ile rejimi arasında tefrika çıkarmak ve halkı umutsuzluğa sürüklemek olduğunu söyledi.

Ruhani:
08.07.2020 11:27 | Son Güncelleme: 08.07.2020 11:27

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD ve İsrail'in hedefinin, İran halkı ile rejimi arasında tefrika çıkarmak ve halkı umutsuzluğa sürüklemek olduğunu söyledi.

Başkent Tahran'da yapılan Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından konuşan Ruhani, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Meclis'te milletvekilleri tarafından hakarete uğrayan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'e sahip çıkan Ruhani, Zarif'in 7 yıl içinde önemli işler yaptığını belirterek, "ABD ve İsrail, İran halkı ile rejimi arasında tefrika çıkarmak istiyor. En önemli hedefleri budur. Bu şekilde halkı umutsuzluğa sürükleyecekler. Bir diğer hedefleri de Hükümet, Meclis ve Yargı Erki arasında tefrika çıkarmak." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Zarif, 5 Temmuz Pazar günü milletvekillerinin sorularını yanıtlamak üzere Meclis Genel Kurulu'nda bir konuşma yaptı. Zarif'in konuşması sırasında milletvekilleri "Zarif yalan söylüyor" diyerek, sözlerine devam etmesine izin vermedi.

Zarif'in kürsüyü terk etmek istemesi üzerine Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf araya girdi. Dışişleri Bakanı da milletvekillerinin suçlamaları karşısında İran Anayasası'na göre ülkenin dış siyasetini belirleyenin Ali Hamaney olduğunu ve kendisine verdiği desteği hatırlattı.

- "Cumhurbaşkanı olarak konut alanında geri kaldığımızı itiraf ediyorum"

Son haftalarda Ulaştırma ve Şehircilik Bakanlığına, şehirlerde ve köylerde 250 bin hektar arazi tahsis edildiğini ve bunun 1 milyon metrekareye çıkarılacağını aktaran Ruhani, "Cumhurbaşkanı olarak konut alanında geri kaldığımızı itiraf ediyorum. Nedeni de bazı konut projelerinin hayata geçirilememesidir. Konutların yarım kalması ve hizmet götürülememesi gibi sorunlarla karşılaştık, bu da geri kalmamıza neden oldu. Bunun telafisi için çaba göstermeliyiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, hükümetin önceliğinin ilk defa ev sahibi olmak için bankaya para yatıran 300 bin kişi olduğunu dile getirerek kiracıların yaşadığı sorunların da çözüleceğini söyledi.

İhracattan elde ettikleri parayı geri getirmeyen iş adamlarını da eleştiren Ruhani, şunları kaydetti:

"İhracat yapan herkes 3 ay içinde parayı ülkeye getirmelidir. Bazı ihracatçılar bahane uydurup parayı getirmiyorlar. Döviz kurunun yükselmesini bekliyor ve sosyal medyada bunun propagandasını yapıyorlar. Kendileri de toplum psikolojisini biliyor ve bunu teşvik ediyorlar. Bu şekilde dövizi yüksek fiyattan satacaklar. Bu İran halkına ve ülke ekonomisine ihanettir."

Ruhani ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına uymayan iş yerlerinin kapatılması için Sağlık Bakanlığına yetki verildiğini ve düğün ile taziye merasimlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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