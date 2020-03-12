Rugani kimdir? Juventuslu Rugani koronavirüse yakalandı mı? Juventus Kulübü, defans oyuncusu Daniele Rugani'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Yaşanan gelişme sonrası dünya basınında gündem olan Rugani, ülkemizde de merak edildi. Rugani kimdir? Juventuslu Rugani koronavirüse yakalandı!

Juventus, savunma oyuncusu Daniele Rugani'nin koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı. Juventus, hükümetin belirlediği karantina kurallarına uyulduğunu ve Rugani'nin yakın çevresinin de denetime alındığını ifade etti. Ülke ve dünya basınında geniş yankı uyandıran gelişme sonrası Rugani kimdir? Juventuslu Rugani koronavirüse yakalandı mı sorularının yanıtları arandı. RUGANİ KİMDİR? Daniele Rugani doğum tarihi: 29 Temmuz 1994 Daniele Rugani kaç yaşında: 25 yaşında Daniele Rugani nereli: Lucca, İtalya Daniele Rugani boy: 1,9 m Daniele Rugani kilo: 84 kg Daniele Rugani kariyer başlangıç tarihi: 2013 Daniele Rugani şu andaki takımı: Juventus FC (#24/ Defans) Daniele Rugani (d. 29 Temmuz 1994), Juventus takımında defans pozisyonunda görev yapan İtalyan millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine Juventus kulübünde başladı. Daha sonra ise Empoli kulübünde oynadı. DANİELE RUGANİ OYNADIĞI KULÜPLER Empoli FC Altyapı Empoli U19 Juventus U19 Empoli U19 Empoli Juventus Empoli Juventus