RTÜK'ten ABD Ürünlerinin Reklamlarına Karşı Hassasiyet Çağrısı

RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya, "Amerikan ürünlerinin ticari reklamı konularında medya yayın kuruluşlarımızın daha hassas davranmasının ülkemiz ve milletimizin hassasiyetleri doğrultusunda iyi olacağı kanaatindeyim." dedi.

RTÜK'ten ABD Ürünlerinin Reklamlarına Karşı Hassasiyet Çağrısı

RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya, "Amerikan ürünlerinin ticari reklamı konularında medya yayın kuruluşlarımızın daha hassas davranmasının ülkemiz ve milletimizin hassasiyetleri doğrultusunda iyi olacağı kanaatindeyim." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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