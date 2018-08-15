RTÜK'ten ABD Ürünlerinin Reklamlarına Karşı Hassasiyet Çağrısı
RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya, "Amerikan ürünlerinin ticari reklamı konularında medya yayın kuruluşlarımızın daha hassas davranmasının ülkemiz ve milletimizin hassasiyetleri doğrultusunda iyi olacağı kanaatindeyim." dedi.
RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya, "Amerikan ürünlerinin ticari reklamı konularında medya yayın kuruluşlarımızın daha hassas davranmasının ülkemiz ve milletimizin hassasiyetleri doğrultusunda iyi olacağı kanaatindeyim." dedi.
Kaynak: Dunya.com