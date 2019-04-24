RTÜK 11. Gelecekle İletişim Çalıştayı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) 11'incisi düzenlenen "Gelecekle İletişim Çalıştayı"nın Gaziantep'teki ilk etabı saha çalışmasıyla başladı.

Anadolu Ajansının (AA) da desteğiyle "Kurtuluş Mücadelelerinde İletişim Araçları" ana temasıyla düzenlenen çalıştay kapsamında, Türkiye'deki iletişim fakültelerinde lisans ve yüksek lisans eğitimi alan Kırgız, Kazak, Özbek, Tacik ve Afgan 45 öğrenci, şehrin tarihi mekanlarında saha çalışması yaptı.

Çalışmalara 25 Aralık Panorama Müzesi ile başlayan öğrenciler, Gaziantep Kalesi, Kürkçü Hanı, Şeyh Fethullah Cami, Kurtuluş Müzesi'ni ziyaret etti.

Kırgızistanlı Gülayım Abdukarimova, Kurtuluş Müzesi'nde gazetecilere, Kocaeli Üniversitesinde yüksek lisans yaptığını söyledi.

RTÜK'ün geçen sene düzenlediği çalıştaya dinleyici olarak katıldığını dile getiren Abdukarimova, "Bu yıl RTÜK yetkilileri üniversitede tanıtım yaptıklarında katılmak istedim. İlk defa Gaziantep'e geliyorum. Tarihi bir kent, geçmişe gidiyorsunuz. Müzede savaş mücadelesini yaşamış gibi oldum. Çok etkileyici bir kent." dedi.

Özbekistanlı Rukhsora Yusupova, Ege Üniversitesinde yüksek lisans yaptığını belirterek, Gaziantep'in Osmanlı'yı andırdığına dikkati çekti.

Kente ilk defa geldiğini ifade eden Yusupova, "Tarihi bir şehir. Gaziantep'e güzel bir miras bırakmışlar. Çok güzel buldum. Yarın da Hasan Kalyoncu Üniversitesinde sunum yapacağım." diye konuştu.

Afganistanlı Farid Ahmad Khairi de Erciyes Üniversitesinde gazetecilik eğitimi aldığını söyledi.

Gaziantep'in bitmeyecek bir tarihi olduğunu belirten Khairi, gezdikleri müzelerle Gazianteplilerin destansı mücadelelerini yakından görme fırsatı yakaladığını dile getirerek, kentin tarihine hayran kaldığını bildirdi.

Çalıştay, yarın Hasan Kalyoncu Üniversitesinde RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in de katılacağı programla devam edecek.

Çalıştayın ikinci bölümü Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA