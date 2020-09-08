Royal Hastanesi Bandırmaspor, Lacina Traore'yi transfer etti TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, santrfor Lacina Traore'yi kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, santrfor Lacina Traore'yi kadrosuna kattı.

Bordo-beyazlı kulübün başkanı Onur Göçmez, Fildişi Sahilli oyuncuyla prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

Futbolcuyla ön protokol imzalandığını ifade eden Göçmez, "Kendisi ile 1 yıllık kontrat yapacağız. 30 yaşındaki 2,03 metre boyundaki santrfor Bandırma'da hafta içinde resmi sözleşmeyi imzalayacak." dedi.

Kaynak: AA