Royal Hastanesi Bandırmaspor'da teknik direktör Metin Diyadin ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da teknik direktör Metin Diyadin ile yolların ayrıldığı bildirildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da teknik direktör Metin Diyadin ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, 4 Mayıs 2021'de 1 yıllık ön protokolle anlaşma sağlanan teknik direktör Metin Diyadin ile bazı yönetsel noktalarda mutabakat sağlanamadığı belirtildi.

Bu nedenle Diyadin ile yolların ayrıldığının bildirildiği açıklamada, "Sayın Metin Diyadin'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen