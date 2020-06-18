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Rosatom, Belene NGS kapsamında Uzlaşı Belgesini imzaladı

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, Bulgaristan'daki Belene Nükleer Santrali (NGS) ile ilgili olarak stratejik yatırımcı seçim prosedürü çerçevesinde Framatome SAS (Fransa) ve GE Steam Power ile Uzlaşı Belgesi imzaladı.

Rosatom, Belene NGS kapsamında Uzlaşı Belgesini imzaladı
18.06.2020 13:49 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:52

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, Bulgaristan'daki Belene Nükleer Santrali (NGS) ile ilgili olarak stratejik yatırımcı seçim prosedürü çerçevesinde Framatome SAS (Fransa) ve GE Steam Power ile Uzlaşı Belgesi imzaladı.

Uzlaşı Belgelerini Rosatom'un Kurumsal Gelişim ve Uluslararası İşletme Genel Müdür Yardımcısı, Satıştan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Kirill Komarov, Framatome'un Satış, Bölgesel Platformlar ve Enstrüman Kontrol'den Sorumlu Başkan Yardımcısı Frédéric Lelièvre ve General Electric Steam Power Başkanı Michael Keroulle imzaladı.

Anlaşmalar uyarınca şirketler, Belene NGS inşası ihalesine katılmak için birlikte çalışacaklar. Anlaşmanın bir parçası olarak, Rosatom Devlet Şirketi rekabetçi bir sürecin ardından projenin stratejik yatırımcısı olursa General Electric, Arabelle merkezli bir türbin-jeneratör setinin ortağı ve Turbine Hall Equipment ve Framatome SAS da Bulgar NGS'nin Enstrümantasyon ve Kontrol (I&C) Sistemlerinin ana ortakları olacaklar.

Kirill Komarov, anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada, "İmzalı Uzlaşı Belgeleri şirketlerimiz arasındaki yüksek güven düzeyinin altını çiziyor. Eminim ki, nükleer endüstri liderleri arasındaki uluslararası işbirliği, Belene NGS'nin hayata geçirilmesi için en iyi finansal ve teknik koşulların oluşturulmasına yardımcı olacak" dedi.

Daha önce Rosatom, Framatome SAS ve General Electric, Çin Ulusal Nükleer Şirketi (CNNC) ve Kore Hidro & Nükleer Güç Şirketi (KHNP) ile birlikte Belene NGS projesi için başvuru yapan 5 şirketten kısa listeye girenler arasında yer almışlardı.

Rosatom, Paks-2 NGS (Macaristan) ve Hanhikivi-1 NGS (Finlandiya) gibi uluslararası projelerde Framatome SAS ve General Electric ile başarılı işbirliklerinde bulundu. Türkiye'deki Akkuyu NGS projesi ve Mısır'daki El-Dabaa NGS projesi General Electric ile işbirliği çerçevesinde yürütülüyor. GE ile Rosatom arasındaki ortak girişim, türbin adası için bir ekipman tedarikçisi olarak hizmet veriyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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