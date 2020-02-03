Rooney’nin Stoke City’e Nefis Frikik Golü
İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Wayne Rooney, Derby County’le 2019-20 Championship sezonunda Stoke City’i ağırladıkları maçta yeni takımıyla ilk golüne nefis bir frikikle ulaştı ve takimini 4-0’lik galibiyete ulaştırdı.
03.02.2020 18:19 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:19
İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Wayne Rooney, Derby County'le 2019-20 Championship sezonunda Stoke City'i ağırladıkları maçta yeni takımıyla ilk golüne nefis bir frikikle ulaştı ve takimini 4-0'lik galibiyete ulaştırdı.
Kaynak: Dugout
HABER YORUMLARI