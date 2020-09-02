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Rönesans Life Hotel'de Van kahvaltısı keyfi

Van'ın önemli otellerinden Rönesans Life Hotel&Spa, sunduğu Van kahvaltısıyla misafirlerinin beğenisini alıyor.

Rönesans Life Hotel'de Van kahvaltısı keyfi
02.09.2020 09:15 | Son Güncelleme: 02.09.2020 09:19

Van'ın önemli otellerinden Rönesans Life Hotel&Spa, sunduğu Van kahvaltısıyla misafirlerinin beğenisini alıyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Rönesans Life Hotel&Spa Genel Müdürü Senar Bahadır, otelin Rönesans dönemi dekorasyonu ve modern mimarisiyle bir şehir oteli olarak kültür turizmine ev sahipliği yaptığı gibi aynı zamanda otelin İpekyolu üzerinde bir lezzet durağı olduğunu vurguladı. Otelin İpekyolu güzergahında olmasının, kahvaltı geleneğinin oluşmasında rol oynadığını dile getiren Bahadır, "Van kahvaltı sofrasının öncelikli özelliği yiyeceklerin tamamen doğal ürünlerden oluşmasıdır. Bu anlamda misafirlerimize hakiki Van balı, yoğurt kaymağı, süt kaymağı, yayık tereyağı, cacık, otlu peynirin yanı sıra ilimize yine has olan murtuğa ve kavuttan oluşan zengin kahvaltı soframızı sunuyoruz" dedi.

Van'da 60'a yakın kahvaltı sofrasının bulunduğuna dikkat çeken Bahadır, "Rönesans Life Hotel&Spa olarak doyumsuz kahvaltımız, yine özel yöntemlerle hazırlanan ve taş fırınlarda pişirilen lavaş ekmeği ve Van çöreği ile misafirlerimize sunulmakta olup, keçi ve koyun sütü de yine misafirlerimizin tercihleri arasındadır. Van'a has kahvaltı kültürü, yine ilimizin en gözde otellerinden olan Rönesans Life Hotel&Spa'da sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İHA

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