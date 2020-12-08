Ronaldo'nun United'a dönüşünü sponsor karşılayacak
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Ronaldo'nun United'a dönüşünü sponsor karşılayacak

08.12.2020 15:09 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:28

İtalyan devi Juventus'ta istediğini bulamayan Portekizli oyuncu Cristiano Ronaldo, takımından ayrılıyor. Ronaldo'nun eski takımı Manchester United'a geri döneceği iddia edildi. Portekizli yıldızın ayrıca United'dan bir de talebi var.

Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo'nun yeni adresinin hangi takım olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Koronavirüs sebebiyle gelirlerinde büyük bir kayba uğrayan Juventus, Portekizli süper yıldızla sezon sonunda yollarını ayırmanın planlarını yapıyor.

Avrupa basını ise Cristiano Ronaldo'nun yeni takımıyla ilgili olarak flaş iddialarda bulunmaya devam ediyor. Portekizli yıldızla ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

UNITED YOLU GÖZÜKTÜ! TRANSFERİ SPONSOR ÜSTLENECEK

Auto Esporte'nin haberine göre; Cristiano Ronaldo eski takımı Manchester United'a geri dönüyor. Manchester United'ın ana sponsorlarından biri olan Amerikan otomobil markası Chevrolet, CR7'nin kulübe geri dönüşünü finanse etmek istiyor. Amerikan markası, Ronaldo'nun Juventus'a transferiyle Jeep markasının satışlarının arttığını gözlemledi ve bu transfer için harekete geçti.

Chevrolet, Cristiano Ronaldo'yu Manchester United'a geri getirmenin harika bir ticari hareket olacağına inanıyor. Haberde Chevrolet'in yıldız futbolcunun haftalık 500 bin sterlinlik (5 milyon 196 bin Lira) maaşını ödemek için United'a finansal destekte bulunacağı ifade edildi.

YÖNETİMDEN TRANSFER İSTEDİ

Transferin gerçekleşmesi durumunda yılda 26 milyon sterlin (270 milyon lira) kazanacak olan Portekizli yıldızın ise ligde yeniden şampiyonluğa oynamak için Kırmızı Şeytanlar'ın yönetiminden birkaç transfer daha yapmasını istediği belirtildi.

Ronaldo'nun United'a dönüşünü sponsor karşılayacak
Haber Yorumları (4)
BİST: 1 Ronaldo Borsa İstanbuldan daha pahalı imiş
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AFYONLU: RONALDO JUVENTUSA TRANSFER OLDUĞU ZAMAN, 3 GÜNDEKİ RONALDOLU FORMA SATIŞINDAN O PARAYI ÇIKARMIŞTI. JUVENTUSUN HİSSELERİ BİLE TAVAN YAPMIŞTI OZAMAN. ADAM KİNG
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FUTBOL SEVER: Messi city de Ronaldo United da var bi hayalimiz
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