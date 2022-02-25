Ronaldo'nun takımından büyük boykot! Rusya'nın dev firmasıyla anlaşmayı feshettiler - Haberler
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Ronaldo'nun takımından büyük boykot! Rusya'nın dev firmasıyla anlaşmayı feshettiler

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Schalke'den sonra Manchester United da Rus firmasıyla olan anlaşmasını iptal etti. Manchester United, Rusya'nın en büyük hava yolu şirketi olan Aeroflot'la sponsorluk ilişkisini sonlandırdı.

Ukrayna'yı işgale kalkışan Rusya'ya spor dünyasından art arda yaptırımlar geliyor. Birçok spor organizasyonundan uzaklaştırılan ve sponsorluk anlaşmaları iptal edilen Rusya'ya son olarak bir darbe de Manchester United'dan geldi.

Ronaldo'nun takımından büyük boykot! Rusya'nın dev firmasıyla anlaşmayı feshettiler

İLİŞKİ SONLANDIRILDI

Manchester United, Rusya'nın en büyük hava yolu şirketi olan Aeroflot'la olan sponsorluk anlaşmasını sonlandırdı. Anlaşma 2023 yılında bitiyordu.

Ronaldo'nun takımından büyük boykot! Rusya'nın dev firmasıyla anlaşmayı feshettiler

İNGİLTERE'DEN SERT TUTUM

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'ya uygulanan yaptırımlarla ekonomilerine ağır darbe vurulduğunu açıklamıştı. İngiltere yönetiminden spor kulüplerine, Rus firmalarla yapılan anlaşmaların sonlandırılması için destek verildiği ifade ediliyor.

Ronaldo'nun takımından büyük boykot! Rusya'nın dev firmasıyla anlaşmayı feshettiler

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Manchester United FC, Cristiano Ronaldo, Vladimir Putin, Spor, Haberler

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