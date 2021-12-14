Ronaldo'nun takımı Manchester United tesisleri kapattı! Maç ertelendi
İngiltere Premier Lig'de bugün oynanması planlanan Brentford-Manchester United karşılaşması ertelendi. Koronavirüs vakalarının artmasıyla Manchester United, talepte bulundu. İngiliz ekibi antrenman tesislerini kapatma kararı aldı.
İngiltere'de artan koronavirüs vakaları futbolu çok ciddi şekilde vurdu. Tottenham'da futbolcusundan teknik ekibe kadar herkeste testler pozitif çıkıyor. Tottenham bir süredir maçlara çıkamıyor.
Manchester United, koronavirüs vakaları sonrası antrenmanlarını yaptığı Carrington tesislerini kapattı.
Manchester United'ın "Maç ertelensin" talebi Premier Lig yönetiminden kabul gördü. Brentford maçı ertelendi.
İngiltere Premier Lig'de bir haftada toplamda 42 futbolcu ve personelde koronavirüs tespit edildi.
Son dönemdeki vaka ve vefat sayılarındaki düşüşün nedeni sizce nedir? #Covid19 | #Koronavirüs | #Korona— Haberler (@Haberler) December 10, 2021
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