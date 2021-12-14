Ronaldo'nun takımı Manchester United tesisleri kapattı! Maç ertelendi - Haberler Spor
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Ronaldo'nun takımı Manchester United tesisleri kapattı! Maç ertelendi

Haberler.com - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig'de bugün oynanması planlanan Brentford-Manchester United karşılaşması ertelendi. Koronavirüs vakalarının artmasıyla Manchester United, talepte bulundu. İngiliz ekibi antrenman tesislerini kapatma kararı aldı.

İngiltere'de artan koronavirüs vakaları futbolu çok ciddi şekilde vurdu. Tottenham'da futbolcusundan teknik ekibe kadar herkeste testler pozitif çıkıyor. Tottenham bir süredir maçlara çıkamıyor.

Ronaldo'nun takımı Manchester United tesisleri kapattı! Maç ertelendi

Manchester United, koronavirüs vakaları sonrası antrenmanlarını yaptığı Carrington tesislerini kapattı.

Ronaldo'nun takımı Manchester United tesisleri kapattı! Maç ertelendi

Manchester United'ın "Maç ertelensin" talebi Premier Lig yönetiminden kabul gördü. Brentford maçı ertelendi.

Ronaldo'nun takımı Manchester United tesisleri kapattı! Maç ertelendi

İngiltere Premier Lig'de bir haftada toplamda 42 futbolcu ve personelde koronavirüs tespit edildi.

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