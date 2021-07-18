Juventus'taki geleceği merak konusu olan Ronaldo'dan esrarengiz paylaşım! Taraftarları heyecanlandırdı
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Juventus'taki geleceği merak konusu olan Ronaldo'dan esrarengiz paylaşım! Taraftarları heyecanlandırdı

Juventus'taki geleceği merak konusu olan Ronaldo'dan esrarengiz paylaşım! Taraftarları heyecanlandırdı
Haberler.com - Haberler | Spor

Juventus'taki geleceği soru işareti olan Cristiano Ronaldo sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Dünyaca ünlü yıldız, lüks arabasıyla poz verdiği fotoğrafı, "Karar günü" notuyla paylaştı. Portekizli ismin paylaşımında kullandığı bu cümle transferiyle ilgili son kararı vereceği şeklinde yorumlandı.

Juvetus'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Cristiano Ronaldo'nun yeni mukaveleye imza atıp atmayacağı belirsizliğini koruyor. Portekizli yıldızın sosyal medyadan yaptığı son paylaşım ise takipçilerini heyecanlandırdı.

JUVENTUS'LA 1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Lüks arabasıyla poz veren Ronaldo, paylaşımına "Karar günü" notunu ekledi ve bu cümle transferle ilişkilendirildi. Geçen sezon Juventus ile Şampiyonlar Ligi'ne erken veda eden Ronaldo takımıyla Serie A şampiyonluğunu da kazanamamıştı. 36 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun Juventus ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Ronaldo'nun paylaşımı takipçilerini heyecanlandırdı! Juventus'taki geleceği netlik kazanıyor
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